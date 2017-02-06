Девушку в наушниках насмерть сбила электричка в Петербурге
Санкт-Петербург, 6 февраля 2017, 16:50 — REGNUM Девушка-подросток насмерть сбита электропоездом на перегоне Новая Деревня — Лахта на Туристской улице в Санкт-Петербурге. По факту трагедии проводится процессуальная проверка, сообщили 6 февраля в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.
«Установлено, что 16-летняя девушка, находясь в наушниках, переходила железнодорожные пути на запрещающие сигналы светового и звукового оповещения», — отметили в управлении.
Машинист электропоезда, следовавшего с Финляндского вокзала в Сестрорецк, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. Девушка погибла на месте.
После проведения необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, этому трагическому случаю будет дана правовая оценка, обещают в СКР.
Там также напомнили, что родителям и должностным лицам учебных заведений необходимо разъяснять несовершеннолетним правила поведения в районе расположения железнодорожных путей.
Отметим, что в последние месяцы в Петербурге и Ленобласти произошло сразу несколько случаев гибели детей и подростков на железной дороге. И почти во всех фактором, дополнительно приведшим к трагедии, стали наушники, лишившие пострадавших звуковой информации об опасности.
«Основная причина трагических случаев — пренебрежение правилами и пересечение путей в неустановленном месте, перед идущим поездом и, что особенно характерно для молодёжи, переход железной дороги в капюшоне и наушниках», — напоминают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
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