В Австралии полицейские изъяли почти 400 растений конопли

Канберра, , 16:37 — REGNUM Полиция Австралии изъяла почти 400 растений конопли и около $2 млн в штате Новый Южный Уэльс, сообщает 6 февраля Australian Associated Press.

Во время обыска в одном из домов на юго-западе Сиднея сотрудники полиции обнаружили 388 растений конопли. Большинство растений были более одного метра в высоту. Внутри помещения была обнаружена сложная гидропонная система. Приблизительная стоимость находки оценивается в $1 млн 900 тыс.

Напомним, сегодня, 6 февраля, на яхте у берегов штата Новый Южный Уэльс полиция изъяла рекордную контрабанду наркотиков. На судне находилось 1 тыс. 400 килограмм кокаина.

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