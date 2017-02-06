В детском доме под Нижним Новгородом убили девочку
Возбуждено уголовное дело
Нижний Новгород, 6 февраля 2017, 16:30 — REGNUM В Княгининском районе Нижегородской области, где находится социально-реабилитационный центр «Пеликан», убита одна из воспитанниц. Об это сегодня, 6 февраля, сообщают местные СМИ.
Сообщается, что преступление было совершено в ночь на 5 февраля. 15-летняя воспитанница центра «Пеликан» Юлия Б. вошла в комнату, где спала 7-летняя Арина Г. и задушила её подушкой.
На данный момент подозреваемая задержана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
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