В детском доме под Нижним Новгородом убили девочку

Нижний Новгород, , 16:30 — REGNUM В Княгининском районе Нижегородской области, где находится социально-реабилитационный центр «Пеликан», убита одна из воспитанниц. Об это сегодня, 6 февраля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что преступление было совершено в ночь на 5 февраля. 15-летняя воспитанница центра «Пеликан» Юлия Б. вошла в комнату, где спала 7-летняя Арина Г. и задушила её подушкой.

На данный момент подозреваемая задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).