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Топ-менеджера «Тюменьэнерго» обвиняют в вымогательстве 18 млн рублей

Происшествия
По версии следствия, он ежемесячно получал 350 тыс рублей от директора одной из коммерческих организаций

Тюмень, 6 февраля 2017, 16:22 — REGNUM  Заместитель директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» подозревается во взятках и вымогательстве на сумму 18 млн рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Тюменской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа»).

По версии следствия, подозреваемый в период с января 2011 года по июль 2015 года ежемесячно получал 350 тыс рублей от директора одной из коммерческих организаций — всего сумму не менее 18 миллионов рублей. В случае отказа от взятки, он угрожал расторгнуть контракт с организацией, что повлекло бы для нее значительные финансовые потери. Факт вопиющей коррупции выявила служба безопасности «Тюменьэнерго» в ходе внутренних ревизий.

Отметим, что «Тюменьэнерго» — одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний, принадлежит ПАО «Российские сети». Обслуживает энергосети «тюменской матрешки» — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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