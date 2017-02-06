Армия Египта ликвидировала 14 террористов на Синайском полуострове

Каир, , 15:37 — REGNUM Вооруженные силы Египта ликвидировали 14 боевиков, еще десять были арестованы во время рейда на Синайском полуострове, говорится в заявлении военных, сообщает Reuters.

Уничтоженные и арестованные радикалы принадлежали к группировке «Вилаят Синай» — террористической организации, присягнувшей «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Их обвиняют в убийстве сотен военнослужащих и полицейских на территории Египта.

В оборонном ведомстве также добавили, что за последние пять дней было обезврежено три автомобиля террористов-смертников и десять других взрывных устройств, было изъято оружие, средства связи и военная экипировка.

Напомним, террористические акты, совершаемые боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время участились. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что страну ждет напряженная борьба с терроризмом, что народу придется заплатить высокую цену, дабы он был искоренен.

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