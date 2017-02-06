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Гражданина Афганистана осудили в Узбекистане на 19 лет за наркоконтрабанду

Происшествия
Через Узбекистан проходит так называемый «северный маршрут» по незаконной транспортировке наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу

Ташкент, 6 февраля 2017, 15:30 — REGNUM  Сурхандарьинский областной суд Узбекистана по уголовным делам приговорил гражданина Афганистана к 19 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель областного суда.

По его словам, житель афганского уезда Кальдар провинции Балх Гулом Пирмухаммед оглы в обход установленных правил пересек узбекско-афганскую границу. «Для этого Пирмухаммед оглы использовал самодельное плавающее средство, на котором он пересек в ночное время приграничную реку Амударью», — отметил собеседник агентства.

На территории Узбекистана контрабандиста заметил пограничный наряд Службы национальной безопасности республики, который и задержал нарушителя границы.

В суде также указали, что в ходе личного досмотра Пирмухаммеда оглы пограничники обнаружили пластиковый пакет, в котором находилось пастообразное вещество темного цвета.

«Сделанный на месте экспресс-анализ показал, что вещество является наркотическим средством опий, его общий вес составил около 5 килограммов», — подчеркнул собеседник агентства.

В ходе предварительного следствия задержанный признался, что планировал передать наркотики сообщнику в Узбекистана за вознаграждение в размере 250 долларов.

На состоявшемся по материалам уголовного дела суде Пирмухаммед оглы полностью признал свою вину, суд приговорил его к отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком на 19 лет.

Напомним, через Узбекистан проходит так называемый «северный маршрут» незаконной транспортировки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу.

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