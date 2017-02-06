Латвийский суд наказал резервистов, не явившихся на военные учения

Всего было разослано 966 повесток, из них 285 не достигли адресата, а еще в 102 случаях солдаты ничего не ответили

Рига, , 15:25 — REGNUM В январе 2016 года латвийский суд наказал троих резервистов, не явившихся на военные учения, при этом в одном случае речь идет о женщине, которая, судя по ее публикациям в социальной сети Facebook, на данный момент не проживает в Латвии, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Напомним, согласно латвийскому законодательству, после увольнения из Национальных вооруженных сил солдаты переводятся в резерв. В последнее время Латвия активно стала рассылать повестки солдатам резерва, с требованием пройти курс по восстановлению навыков военнослужащего. Тем, кто без уважительных причин не является на учения, грозит штраф до 210 евро.

Как стало известно, всего заказным письмом было разослано 966 повесток, из них 285 не достигли адресата, а еще в 102 случаях солдаты резерва ничего не ответили оборонному ведомству. В повестках указаны время и место прибытия на учения, также даны пояснения обязанностей военнослужащего запаса. По латвийскому законодательству не вызываются на учения те, кто имеет проблемы со здоровьем, кто является единственным кормильцем семьи, и те, кто имеет на иждивении как минимум двух детей дошкольного возраста. Кроме того, от учений освобождены те, кто служит в системе МВД или в управлении мест заключений. Также на учения не приглашают бывших военнослужащих, обвиняемых на сегодняшний день в каком-либо преступлении.

Комментируя сложившуюся ситуацию, министр обороны Раймонд Бергманис признал, что Национальным вооруженным силам пока не удается призвать на учебные военные сборы достаточное число солдат резерва, но ведомство «активно работает над тем, чтобы изменить положение к лучшему». «Мы выявили очень много законодательных вопросов, из-за которых нам не удается призвать на учебные сборы резервистов достаточное число людей. Поэтому мы стараемся улучшить систему», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 139 латвийских резервистов, которым были разосланы повестки, на военные учения, проходившие с 15 по 21 августа 2016 года, прибыли всего 33 солдата. В 2015 году военные учения латвийских резервистов проводились с 19 октября по 1 ноября — призвано на сборы было около 300 человек, но о получении повестки отчитались 143 человека, а явились по призыву 59 резервистов.

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