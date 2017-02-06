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В Ивановской области задержан вербовщик ИГИЛ

Происшествия
Мужчина помог отправиться в Сирию троим землякам

Иваново, 6 февраля 2017, 15:21 — REGNUM  В Иванове чекистами задержан местный житель — по подозрению в вербовке новых членов террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ 6 февраля.

По версии следствия, обвиняемый, «являясь сторонником радикального ислама, осуществлял вербовку жителей региона для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики».

По данным УФСБ, при содействии обвиняемых как минимум трое жителей Ивановской области отправились в Ирак и Сирию.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года ивановский суд вынес приговор в отношении жительницы Кинешмы. В 2013 году она тайно от родных уехала в Сирию, чтобы выйти там «замуж» за гражданина РФ, участника незаконного вооруженного формирования «Джамаат Абу-Ханифа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Женщина уехала не одна, с собой в Сирию она увезла маленького ребенка, которого родила в первом браке. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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«Исламское государство»
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