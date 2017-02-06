В Москве угнали иномарку стоимостью 4,5 млн рублей
Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, по адресу: 22 км Новорижского шоссе
Москва, 6 февраля 2017, 15:10 — REGNUM На западе Москвы с неохраняемой стоянки угнали легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, стоимость которого составляет 4,5 млн рублей. Об этом сообщили «Агентству Москва» в столичном главке МВД.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, по адресу: 22 км Новорижского шоссе.
«Прибывшие на место сотрудники выяснили, что неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с неохраняемой стоянки, — говорится в сообщении. — Ущерб составил около 4,5 млн рублей».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В настоящее время ведется поиск подозреваемого.
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