В Зауралье перед судом предстанет пожарный-поджигатель

Курган, , 15:00 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет сотрудник муниципального пожарного поста, совершивший, как считает следствие, умышленный поджог. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По версии следствия, вечером 11 декабря прошлого года 24-летний пожарный решил помочь знакомому вернуть долг с неплательщика. С этой целью он проник в помещение хозяйственной постройки, принадлежащей матери должника, и поджег его с помощью зажигалки.

Убедившись в воспламенении строения, пожарный скрылся с места преступления. При этом создал угрозу распространения огня на соседние дома. Спустя некоторое время обвиняемый появился на месте преступления во второй раз, по вызову, для ликвидации возгорания в качестве пожарного муниципального пожарного поста.

В результате поджога огнем были уничтожены хозпостройка и находившееся внутри имущество. Потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 20 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае признания виновным, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.