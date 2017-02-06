Власти Тайваня сообщили о первом случае заражения вирусом H5N6

Хуалянь, Тайвань, , 14:58 — REGNUM На Тайване зарегистрирован первый в 2017 г. случай заражения домашней птицы опасным вирусом H5N6, также известным как птичий грипп. Зараженные птицы были уничтожены на территории одного из фермерских хозяйств в уезде Хуалянь.

В заявлении властей отмечается, что выявленный вирус полностью идентичен штаммам вируса, обнаруженными в Японии и Южной Корее. Ранее вирус H5N6 был обнаружен в крови домашних птиц в 340 южнокорейских птицефермах и 10 японских хозяйств. В общей сложности были уничтожены около 34 млн домашних птиц, пишет «Наньцзао жибао».

Власти Тайваня распорядились провести внеплановые проверки на всех фермерских хозяйствах. Кроме того, анализы крови будут взяты у всех сотрудников хозяйств, имеющих прямой контакт с домашней птицей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хунань подтвердила информацию о новом случае заражения жителя провинции опасным вирусом H7N9. Пожилая женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии 5 февраля.

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