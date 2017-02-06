Калужанин 5 лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу
Он проведет за решеткой более 12 лет
Калуга, 6 февраля 2017, 14:57 — REGNUM
К 12 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен 44-летний житель Калуги, признанный виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка.
Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 6 февраля, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области Юлия Фомичева, в период с 2010 по 2015 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2004 года рождения. В прошлом году мужчина избил девочку хоккейной клюшкой.
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