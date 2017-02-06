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В Курской области из-за ошибок медиков за год умерли девять человек

Происшествия
Следователи стали получать больше сообщений о нарушениях в медицинских учреждениях

Курск, 6 февраля 2017, 14:23 — REGNUM  В Курской области за год было возбуждено девять уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи, из-за которого погибли люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, об этом на итоговом совещании рассказал руководитель управления Алексей Назин.

В 2016 году больше стало поступать сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи. По результатам их рассмотрения возбуждено девять уголовных дел по фактам смерти пациентов. «Проверенные следственным путем обстоятельства гибели людей в лечебных учреждениях регулярно становятся основой для предъявления обвинения в ненадлежащем оказании медицинской помощи», — заявил Назин.

Например, на завершающей стадии расследования сейчас находится уголовное дело о смерти мужчины от асфиксии, вызванной застрявшей в горле костью, которого без оказания медицинской помощи перевозили из больницы в больницу, пока пациент не скончался. Обвинение предъявлено как врачу скорой помощи, так и дежурному доктору приемного отделения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также на совещании была озвучена статистика по подростковой преступности и преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. Значительную часть из них составили преступления против половой неприкосновенности.

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Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
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