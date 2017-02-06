В Курской области из-за ошибок медиков за год умерли девять человек

Курск, , 14:23 — REGNUM В Курской области за год было возбуждено девять уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи, из-за которого погибли люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, об этом на итоговом совещании рассказал руководитель управления Алексей Назин.

В 2016 году больше стало поступать сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи. По результатам их рассмотрения возбуждено девять уголовных дел по фактам смерти пациентов. «Проверенные следственным путем обстоятельства гибели людей в лечебных учреждениях регулярно становятся основой для предъявления обвинения в ненадлежащем оказании медицинской помощи», — заявил Назин.

Например, на завершающей стадии расследования сейчас находится уголовное дело о смерти мужчины от асфиксии, вызванной застрявшей в горле костью, которого без оказания медицинской помощи перевозили из больницы в больницу, пока пациент не скончался. Обвинение предъявлено как врачу скорой помощи, так и дежурному доктору приемного отделения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также на совещании была озвучена статистика по подростковой преступности и преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. Значительную часть из них составили преступления против половой неприкосновенности.

Читайте также:

Курского стоматолога будут судить за домогательства к детям-пациентам

В Курской области за год 72 ребенка подверглись сексуальному насилию

Читайте ранее в этом сюжете: Курские врачи выплатят полмиллиона за смерть нерожденного ребенка