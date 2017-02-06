Классный руководитель ответит за гибель мордовского пятиклассника

Саранск, , 14:22 — REGNUM Педагог-организатор МОУ «Луховский лицей» предстанет перед судом по обвинению в преступлении по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Мордовии.

По данным следствия, в июне 2016 года, женщина, являясь классным руководителем, организовала поход пятиклассников на водоем без согласования с администрацией учреждения.

Она разрешила детям искупаться, потом рекомендовала идти на пирс просушиться. Как установили следователи, необходимых мер, направленных на обеспечение безопасного выхода детей из воды, обвиняемая не приняла. В результате она не заметила момента, когда 11-летний мальчик упал с пирса в водоем и утонул.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательных путей жидкостью при утоплении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным регионального управления МЧС, произошедшая в июне 2016 года трагедия стала первым случаем гибели человека на официальном пляже.

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