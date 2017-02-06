По факту обрушения стены в детсаду Саранска проведут проверку

При обрушении никто не пострадал

Саранск, , 13:58 — REGNUM Пролетарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Мордовии проводит доследственную проверку по факту обрушения стены в детском саду Саранска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. По сообщениям СМИ, обрушение произошло 2 февраля днем.

Проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-строительная экспертиза. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям проектных и строительных организаций, а также лица, ответственного за надлежащее техническое состояние здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В управлении отметили, что кроме обрушения декоративной стены на трех аналогичных стенах имеются трещины. В настоящее время проводится демонтаж.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, здание дошкольного учреждения было сдано в эксплуатацию в декабре 2012 года. Строительством занималась компания «Ремстрой», гарантийный срок составлял пять лет.

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