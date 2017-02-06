«ДТП» на МКАД с участием бронемашины не подтвердили

Москва, , 13:45 — REGNUM Информация СМИ о том, что на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе произошло ДТП с участием военной колонны бронемашин, не соответствует действительности. Об этом «Агентству Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«ДТП на 14 км МКАД с участием подобного рода техники не зафиксировано, — сказал источник. — По предварительным данным, произошла техническая неисправность, после исправления которой колонна продолжила движение».

К какому именно ведомству относится колонна бронемашин, пока не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщил, что легковой автомобиль врезался в замыкающую военную колонну бронемашину на МКАД. Инцидент якобы произошел в понедельник, 6 февраля, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе.

Отмечалось, что движение на данном отрезке дороги было затруднено.