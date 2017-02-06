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Глава осетинского села спас ребенка от взрыва боевой гранаты

Происшествия
Жители села просят наградить героя
Боевая граната
Maks Portal
Боевая граната

Владикавказ, 6 февраля 2017, 13:34 — REGNUM  Глава села Дур-Дур Дигорского района Северной Осетии Сослан Цагаев спас мальчика, который едва не стал жертвой взрыва. Ребенок нашел боевую гранату и пытался ее разобрать. Избежать трагедии удалось по счастливой случайности — рядом оказался руководитель администрации села, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе спасательного ведомства.

Противопехотную гранату РГД-5 девятилетний житель села Спартак Гутонов нашел на свалке. Не подумав, что она может быть опасной, ребенок принес ее во двор и стал разбирать. В момент, когда уже была вытащена чека из боеприпаса, как раз оказался неподалеку Сослан Цагаев.

«Думал, сейчас заберу у него спокойно, потом смотрю, и кольцо на пальце у него. Я растерялся еще сильней. Я слышал щелчок, выбежал на улицу и отсюда ее уже в сторону поля кинул», — цитирует Цагаева пресс-служба управления МЧС.

Взрыва не последовало. Саперы впоследствии объяснили, что граната не взорвалась сразу же в руках ребенка и чиновника лишь потому, что долгое время лежала в сыром месте.

Времени на то, чтобы испугаться, у Цагаева не было, решение пришло в голову молниеносно. Жители Дур-Дур обратились к руководству района с просьбой представить главу села к госнаграде.

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