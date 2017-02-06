В Нижегородскую область придет похолодание до -32ºС

Нижний Новгород, , 13:34 — REGNUM

В Нижегородской области в ночь на 7 февраля ожидается снижение температуры воздуха до −30…−32ºС, 8 февраля — 30ºС.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ, в связи с морозами увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Одновременно с этим прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Жителями региона во избежание переохлаждения и обморожения при низких температурах воздуха рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. При обморожении следуцет немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь.

Особое внимание требуется к детям и престарелым родственникам, не отпускайте их в мороз на улицу без сопровождения взрослых.