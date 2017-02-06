Два 12-летних подростка убили сверстника ножом и закопали в снег

К уголовной ответственности подростки не могут быть привлечены

Воркута, Коми, , 13:25 — REGNUM Двое 12-летних подростков в посёлке Елецкий (город Воркута, Коми) убили своего ровесника в уличной драке. Труп они закопали в снегу. Уголовное дело расследуется по статье «убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Республике Коми.

Мальчик пропал 3 февраля: начались поиски не вернувшегося из школы подростка, в которых принимали участие сотрудники полиции, МЧС и местные жители.

Подростка найти не удалось, и следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Позже труп был найден, а также определены подозреваемые в убийстве жители Елецкого — сверстники погибшего.

«По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подростки не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе: вероятно, их поместят в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

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