Снаряд нашли на лестничной площадке дома в Петербурге

Иллюстрация: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Артиллерийский боеприпас был найден в подъезде жилого многоквартирного дома в Выборгском районе Петербурга. Из-за опасной находки пришлось эвакуировать жителей трех подъездов. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Снаряд был найден выносившей мусор пожилой женщиной сегодня около 11:00 в доме №12−9 по улице Симонова. Он находился у мусоропровода на площадке между 5 и 6 этажами.

На место ЧП прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН регионального Главка Росгвардии. Жителей трех подъездов пришлось эвакуировать.

«В ходе обследования взрывотехники установили, что в подъезде находится 57-миллиметровый учебный артиллерийский снаряд, не представляющий опасности для граждан», — пояснили итог обследования в пресс-службе Главка.

Боеприпас оставлен под охраной полицейских, затем он будет вывезен для последующего уничтожения.

Читайте ранее в этом сюжете: У пассажира метро в Петербурге изъяты десятки патронов и граната