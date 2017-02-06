Понедельник, 06 Февраля 2017 года
14:04:41 МСК

Снаряд нашли на лестничной площадке дома в Петербурге

Происшествия
Пришлось эвакуировать жителей трех подъездов жилого дома
Снаряд, найденный в жилом доме в Петербурге
Иллюстрация: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Снаряд, найденный в жилом доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 февраля 2017, 13:21 — REGNUM  Артиллерийский боеприпас был найден в подъезде жилого многоквартирного дома в Выборгском районе Петербурга. Из-за опасной находки пришлось эвакуировать жителей трех подъездов. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Снаряд был найден выносившей мусор пожилой женщиной сегодня около 11:00 в доме №12−9 по улице Симонова. Он находился у мусоропровода на площадке между 5 и 6 этажами.

На место ЧП прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН регионального Главка Росгвардии. Жителей трех подъездов пришлось эвакуировать.

«В ходе обследования взрывотехники установили, что в подъезде находится 57-миллиметровый учебный артиллерийский снаряд, не представляющий опасности для граждан», — пояснили итог обследования в пресс-службе Главка.

Боеприпас оставлен под охраной полицейских, затем он будет вывезен для последующего уничтожения.

Читайте ранее в этом сюжете: У пассажира метро в Петербурге изъяты десятки патронов и граната

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Путин предложил Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевВооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ США не шутили про «аграрную супердержаву»: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.02.17
Ариф АсалыоглуЯма, которую вырыл Эрдоган: есть ли будущее у турецкой экономики
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Экономика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения
ВолгоградРоссия Библиотеки в России: фантазии и реальность Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное