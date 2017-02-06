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Дипломат Афганистана застрелен в Карачи

Происшествия
В консульстве Афганистана в результате ссоры убит дипломат

Исламабад, 6 февраля 2017, 13:12 — REGNUM  Сотрудник частной охранной фирмы выстрелил в него несколько раз из автомата.Дипломат Афганистана был застрелен в консульстве в южном городе Пакистана Карачи, заявили официальные лица страны. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя полиции Сахиба Исмаила, третий секретарь консульства Афганистана был убит сотрудником частной охранной фирмы, который был взят под стражу.

«Охранник выстрелил несколько раз из автомата «, — подчеркнул Исмаил, добавив, что совершивший убийство также был гражданином Афганистана.Другой сотрудник полиции, заместитель генерального инспектора Азад Хан, отметил, что стрельба и убийство стали следствием конфликта, возникшего между людьми.

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