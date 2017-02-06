Платил себе, а не рабочим: в Кургане оштрафован гендиректор предприятия

Курган, , 13:11 — REGNUM Бывший генеральный директор ООО «Курганский завод нестандартного оборудования» за невыплату зарплаты поплатился крупным штрафом. При этом он не забыл о себе, получив от предприятия 12,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Курганской области.

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2014 года по май 2015 года гендиректор предприятия умышленно не выплачивал сотрудникам заработную плату в полном объеме. Перед работниками возникла задолженность на сумму свыше 1,1 млн. рублей. При этом глава предприятия имел финансовую возможность для исполнения обязательств. Отметим, что перед обвинительным заключением задолженность по заработной плате перед 90 работниками данного предприятия составляла 7,3 млн рублей.

Одновременно гражданин распорядился о перечислении со счета предприятия лично ему более 12,5 млн рублей во исполнение обязательств, возникших у предприятия перед обвиняемым в силу гражданско-правовых отношений. Обязательства практически он исполнил перед самим собой, так как по официальным данным ему принадлежит 89,7% ООО «Курганский завод нестандартного оборудования». Само ООО находится в стадии ликвидации. В отношении предприятия в арбитражном суде находится восемь заявлений о банкротстве.

Приговором суда Анатолию Чикуну назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

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