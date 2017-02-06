Нижегородского фермера убило взрывом

Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM В Нижегородской области взрывом убило главу местного крестьянско-фермерского хозяйства

Как сообщили ИА REGNUM в Государственной инспекции труда по Нижегородской области, ЧП произошло в деревне Мосуново Шанагрского района. Взорвались пары горюче-смазочных материалов в цистерне с дизельным топливом.

В настоящее время начато расследование происшествия. Сотрудники инспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Кроме того, в фермерском хозяйстве пройдет внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда.