Нижегородского фермера убило взрывом
Взорвалась цистерна с соляркой
Нижний Новгород, 6 февраля 2017, 13:04 — REGNUM В Нижегородской области взрывом убило главу местного крестьянско-фермерского хозяйства
Как сообщили ИА REGNUM в Государственной инспекции труда по Нижегородской области, ЧП произошло в деревне Мосуново Шанагрского района. Взорвались пары горюче-смазочных материалов в цистерне с дизельным топливом.
В настоящее время начато расследование происшествия. Сотрудники инспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Кроме того, в фермерском хозяйстве пройдет внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда.
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