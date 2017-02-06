СКР: 12-летнего подростка из села под Воркутой убили сверстники

Воркута, Коми, , 12:34 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкий г. Воркуты по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 03 февраля 2017 года после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные, части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.