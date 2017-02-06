В Москве полицейские задержали грабителей после погони и стрельбы

Похищенное из квартиры имущество обнаружили в машине

Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в серии квартирных краж, сообщает региональный главк МВД РФ.

Их задержали после того, как злоумышленники похитили из квартиры на Вешняковской улице имущества на сумму в 80 тыс. рублей. Уроженцев Московской области задержали после погони — они попытались скрыться с места преступления на машине.

В ходе погони полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух. Похищенное имущество обнаружили в машине.

Автомобиль подозреваемых изъят, мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает места хранения и сбыта ранее похищенного имущества.