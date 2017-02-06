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Челябинец осуждён за изготовление и хранение боевого оружия

Происшествия
В Челябинске “накрыли” кустарную мастерскую боевого оружия. Изъят арсенал из пистолетов, винтовки, ружья, электродетонатора и свыше 1000 единиц боеприпасов

Челябинск, 6 февраля 2017, 12:18 — REGNUM  Оперативники УФСБ России по Челябинской области выследили и задержали жителя Челябинска, который подпольно производил, а затем продавал оружие боевого применения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе силового регионального ведомства.

На дому у челябинца контрразведчики обнаружили 2 пистолета 9 мм, переделанные из списанных пистолетов Макарова, гладкоствольный пистолет, переделанный из сигнального МР-371, винтовку с нарезным стволом калибра 5,6 мм, охотничье ружье ИЖ-81. Помимо стрелкового оружия, у челябинца были найдены и изъяты электродетонатор и свыше 1000 боевых патронов разного калибра. Оружие умелец переделывал самостоятельно с использованием подручных средств.

Как сообщили в пресс-службе челябинского ФСБ, южноуралец приобретал охолощенное оружие и детали для его переделки под боевое. В дальнейшем мужчина оружие продавал.

Металлургический районный суд города Челябинска признал деятельность жителя областного центра противозаконной и вынес обвинительный приговор за незаконные хранение, изготовление и сбыт оружия. Фигурант приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к штрафу в размере 202 тыс. рублей.

Отметим, охолощенное оружие — оружие, стреляющее холостыми патронами (оружие СХП) используется для имитационной стрельбы. Снабжается специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использовать боеприпасы в охолощенном оружии без его переработки не представляется возможным. Оборот оружия СХП на территории России без оформления лицензии не запрещен.

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