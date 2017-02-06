В Омске будут судить мать, избившую дочь за четверку по математике

Омск, , 12:15 — REGNUM В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Ростовка, избивавшей свою восьмилетнюю дочь-гимнастку. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 февраля, сообщили в областном следственном управлении СКР.

Напомним, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). По мнению следствия, она жестоко обращалась с восьмилетней дочерью-гимнасткой, избивая ее по малозначительным поводам.

Например, в ноябре женщина дважды избила девочку, в том числе скакалкой, за то, что та без разрешения забрала конфеты у одноклассниц, а также получила четверку по математике.

«Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы, проведенной в ходе следствия, со стороны матери имеются признаки жестокого обращения с ребенком, выразившиеся в грубом обращении с несовершеннолетней, вербальной и физической агрессии, нанесении физических травм, психологическом насилии в форме унижения достоинства и подавления личности. В результате таких методов воспитания девочка испытывала стресс», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что после возбуждения уголовного дела девочка живет с дедушкой. Мать в ходе следствия, по данным областного СУ СКР, «раскаялась в содеянном». Уголовное дело в ближайшее время будет передано прокурору для решения вопроса о направлении в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о жительнице поселка Ростовка, которая избивала свою восьмилетнюю дочь и ограничивала ее в еде, чтобы девочка достигла успехов в художественной гимнастике, появилась в конце 2016 года. Вскоре следствие начало проверку по данному факту. Сообщалось, что тревогу подняли учителя, когда на лице у девочки появились следы от пощечины. Кроме того, дети рассказали педагогам, что девочка голодает, потому что мать не ставит ее на питание и не дает с собой еды.

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