В Курской области за год 72 ребенка подверглись сексуальному насилию

Курск, , 12:13 — REGNUM В Курской области число тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2016 году снизилось на 12,9% — с 93 (в 2015 году) до 81. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил руководитель следственного управления Алексей Назин 3 февраля на совещании, посвященном годовым итогам работы регионального Следственного комитета.

В целом количество дел в отношении несовершеннолетних почти не изменилось: 173 уголовных дела против 179 в 2015 году. В качестве обвиняемых по направленным в суд делам привлечено 118 несовершеннолетних, подавляющее большинство из которых учащиеся общих (40,7%) и профессиональных образовательных учреждений (21%). Наиболее часто несовершеннолетними совершаются преступления против собственности (94 дела) и в сфере незаконного оборота наркотических средств (26 дел).

В производстве следователей находилось 161 уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе одно дело об убийстве малолетнего. 101 ребенок признан потерпевшим, 34 из которых были младше 10 лет. Как и на протяжении последних лет, наибольшая часть посягательств совершена на сексуальной почве — 72 преступления, из которых пять преступлений совершены близкими людьми, в том числе родителями. Например, в суд направлено дело в отношении 39-летнего жителя Курчатовского района, который насиловал шестилетнюю дочь. Также направлены в суд дела по фактам смерти малолетнего во время пожара, смерти ребенка от химического ожога марганцовкой, смерти мальчика, захлебнувшегося в выгребной яме. Также за год 20 несовершеннолетних совершили самоубийство.

В вопросах защиты прав несовершеннолетних сотрудники следственного управления взаимодействуют с уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Курской области, участвуют в заседаниях областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также занимаются профилактикой причин и условий, способствующих совершению преступлений.

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