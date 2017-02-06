В пригороде Стокгольма взорвана машина начальника полиции Происшествия Пострадавших нет

Стокгольм, , 11:58 — REGNUM В пригороде Стокгольма (Швеция) неизвестные взорвали автомобиль начальника полиции Упсалы, сообщает телеканал SVT. По предварительным данным, пострадавших нет. Машина главы полиции пригорода была припаркована возле его коттеджа. На месте происшествия работают взрывотехники и полицейские, ведется розыск злоумышленников.

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