Директора госпредприятия в Северной Осетии обвиняют в хищении 12 млн рублей

Владикавказ, , 11:50 — REGNUM Руководителя Специализированного эксплуатационного государственного унитарного предприятия Минимущества Северной Осетии Сослана Дзобелова обвиняют в хищении более 12 млн рублей.

Бывший директор ГУП в течение более трех лет получал из кассы предприятия денежные средства на якобы хозяйственные нужды. Как сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе прокуратуры региона, за это время им было присвоено более 12 млн рублей. Чтобы замести следы преступления, Дзобелов изготовил поддельную печать, которой заверил договор купли-продажи сельхозпродукции от имени несуществующего индивидуального предпринимателя. Эту подделку директор ГУП представил в бухгалтерию для списания части своей задолженности.

В отношении Дзобелова было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Подделка официального документа и изготовление поддельной печати в целях их использования для сокрытия другого преступления». В настоящее время прокуратура уже утвердила обвинительный приговор, и дело направлено в Ленинский районный суд города Владикавказа для рассмотрения по существу.

На днях в Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.

Как было установлено, в августе прошлого года из комитета дорожного хозяйства республики на счет райадминистрации были перечислены денежные средства в сумме 10,5 млн рублей в виде субсидий, предназначавшихся на строительство автомобильных дорог. Однако деньги по указанию подозреваемого тут же были перечислены и израсходованы на другие цели, а именно, на строительство спортивного комплекса в городе Дигора.