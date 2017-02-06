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Бывший вице-спикер Закособрания Оренбуржья снова фигурант уголовного дела

Происшествия
Вместе с экс-депутатом по делу проходит егобывший бизнес-партнер Алла Чурилова, которая ранее обвиняла Александра Сало в нанесении побоев и незаконном использовании земель

Оренбург, 6 февраля 2017, 11:54 — REGNUM  В Оренбургской области в отношении экс-депутата Законодательного собрания региона Александра Сало возбуждено новое уголовное дело. По нему проходит и бывший партнер по бизнесу Алла Чурилова. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном с. 217 УПК РФ, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбуржью.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: части 2 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» и части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Стоит отметить, ранее Чурилова обвинила Александра Сало в нанесении легких побоев и незаконном использовании земель.

Новое уголовное дело в отношении бывшего вице-спикера Заксоба Александра Сало связано с «Сакмарским элеватором». По словам Аллы Чуриловой, дело «необъективно» и таким образом другие собственники предприятия хотят избавиться от нее, как от человека, задающего в судах неудобные вопросы. Возбуждение такого уголовного дела поможет им «прикрыть» незаконный вывод активов предприятия, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

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Стоит отметить, в 2012 году в ходе проверки «Сакмарского элеватора» проверяющие обнаружили недостачу более 50 тысяч тонн государственного зерна. Генеральным директором предприятия на тот момент был Александр Сало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное преследование вице-спикера Сало и вынесение ему приговора стало одним и резонансных дел 2015 года. Напомним, депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Сало в 2015 году признан виновным в совершении мошенничества и нанесении побоев женщине — компаньону. Он приговорен к двум годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Аллы Чуриловой на сумму 20 тысяч рублей. Кроме того, депутат лишен права занимать государственные должности и должности муниципальной службы, а также руководящие должности в государственных и коммерческих организациях на один год и шесть месяцев. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

В суде установлено, что в ноябре 2013 года депутат организовал незаконный вывод активов из уставного капитала ЗАО «Ассоль», где ранее являлся акционером и директором. В результате неправомерных действий Александра Сало причинен имущественный вред ЗАО «Ассоль» на сумму более 42 миллионов рублей.

Также суд признал депутата регионального парламента виновным в нанесении побоев его экс-компаньону по бизнесу Алле Чуриловой, которая пыталась препятствовать неправомерному поведению Александра Сало.

24 декабря депутаты Законодательного собрания проголосовали за отзыв мандата единоросса.

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