ФАС возбудит дело по факту сговора картеля при госзакупках лекарств

В Москве выявлен картельный сговор в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей

Москва, , 11:37 — REGNUM



В январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Компании признаны нарушившими п. 2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, сообщили в ФАС.

ООО «БСС» и ООО «АМТ» при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Устное картельное соглашение между этими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах.

Это позволило ООО «БСС» выиграть 95 аукционов со снижением начальной цены от 0% до 1% и три аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей.

В свою очередь, ООО «АМТ» выиграло 7 аукционов со снижением от начальной цены от 0,5% до 1%. Еще по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5% от начальной (максимальной) цены соответственно. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей.

В перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики.

В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ. В ближайшее время в отношении ООО «БСС» и ООО «АМТ» будет возбуждено административное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске эксперимента по маркировке упаковок лекарственных препаратов спецкодами для борьбы с подделками. Эксперимент является добровольным.

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