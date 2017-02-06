В США школьница умерла от опухоли мозга после неправильного диагноза

Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Учащаяся школы, 15-летняя Эмма Сим скончалась от опухоли мозга. За полгода до своей смерти она обратилась к врачу с жалобами на головную боль, но тот счёл её состояние нормальным и не отправил на исследование, передаёт Life.

Девушка, готовясь к экзаменам, почувствовала сильную головную боль. Родители отвезли дочь к специалисту, но тот решил, что пациент просто переутомлён экзаменационной подготовкой.

Обследования назначено не было. Боль усилилась, и когда пациентка снова оказалась в больнице, выяснилось, что в её головном мозгу большая, неоперабельная опухоль. Девушка скончалась через полгода после обращения к врачам.

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