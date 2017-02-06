В ГИБДД не фиксировали ДТП с бронетехникой на МКАД

Москва, , 11:33 — REGNUM В Госавтоинспекции не фиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

По данным ГИБДД, происшествий с участием бронетранспортеров на 14 километре МКАД не было зафиксировано. Тяжелая техника могла остановиться из-за неисправности и продолжить движение, исправив ее.

Ранее радио «Говорит Москва», что на МКАДе произошло ДТП с участием бронетранспортера — в него врезался легковой автомобиль. Инцидент, по данным СМИ, произошел на пересечении МКАД с Новоегорьевским шоссе.