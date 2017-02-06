В ГИБДД не фиксировали ДТП с бронетехникой на МКАД
Тяжелая техника могла остановиться из-за неисправности
Москва, 6 февраля 2017, 11:33 — REGNUM В Госавтоинспекции не фиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.
По данным ГИБДД, происшествий с участием бронетранспортеров на 14 километре МКАД не было зафиксировано. Тяжелая техника могла остановиться из-за неисправности и продолжить движение, исправив ее.
Ранее радио «Говорит Москва», что на МКАДе произошло ДТП с участием бронетранспортера — в него врезался легковой автомобиль. Инцидент, по данным СМИ, произошел на пересечении МКАД с Новоегорьевским шоссе.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
NB!
06.02.17
На выборах в США победил Китай – The National Interest
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
NB!
06.02.17
Порошенко – военный преступник, и его дни сочтены
NB!
06.02.17
В постели с нацистом
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
NB!
06.02.17
Запрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
NB!
06.02.17
Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1