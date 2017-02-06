Школьник найден мёртвым в кубанской станице

ст. Новомалороссийская, Краснодарский край, , 11:25 — REGNUM В Краснодарском крае оборвалась жизнь 15-летнего подростка. По информации пресс-службы регионального управления СКР, трагедия разыгралась 5 февраля в станице Новомалороссийской Выселковского района.

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Тело мальчика накануне было обнаружено в частном доме. Его нашли родители подростка.

«Во время визуального осмотра кроме следов следователи не обнаружили на теле мальчика следов насилия», — цитирует «Российская газета» слова старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Натальи Смяцкой.

В настоящее время дознаватели проводят доследственную проверку. Сообщается, что ребенок учился в восьмом классе, рос в благополучной, неконфликтной семье.

Трагический случай активно обсуждается в соцсетях. Предполагается, что на такой шаг подросток мог пойти из-за несчастной любви — за день до произошедшего школьник поссорился со своей девушкой.