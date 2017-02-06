В Тюменской области подросток скончался после посещения спортзала

Тюмень, , 11:25 — REGNUM В Тюменской области 15-летний школьник умер после посещения тренировки в спортзале, ему стало плохо спустя два часа, сообщает региональный главк СКР.

По данным СКР, у школьника остановилось сердце. Отмечается, что долго в спортзале он не пробыл — буквально несколько минут он и его брат покрутили обручи и ушли.

По факту смерти подростка проводится доследственная проверка, причины смерти устанавливаются.