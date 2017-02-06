«Обмен гражданина Эстонии на солдат ВСУ встал из-за Авдеевки»

Таллин, , 11:22 — REGNUM Обмен выданного Эстонией Украине гражданина Эстонии Владимира Полякова на украинских военнослужащих, плененных в Луганской Народной республике (ЛНР), вполне возможен, но боевые действия вокруг Авдеевки этому препятствуют. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на бюро депутата Европарламента, члена левой Центристской партии Яны Тоом.

Защитником Полякова выступает украинский адвокат Татьяна Монтян, по словам которой, идея обмена Полякова на военнослужащих ВСУ принадлежит ей: «Я связалась с луганскими, спросила, могут ли они выставить его на обмен. Они включили Полякова в списки». «Он рассказал мне, что к нему уже приходили эсбэушники, злые, как собаки: ты, мол, ублюдок, пиши заявление, что согласен на обмен. Он, естественно, написал», — рассказала Монтян в телефонной беседе с советником Эстонского бюро Яны Тоом Маргаритой Корнышевой.

Итоги семи месяцев пребывания Полякова под стражей и под судом на Украине Татьяна Монтян подвела так: «С уголовным делом все очень печально. Судьи категорически не хотят его слушать». Последнее заседание суда прошло 4 января. Поляков готов давать показания, но суд решил сначала выслушать трех свидетелей, которых Монтян охарактеризовала как «обычных люди, которых запихали в это дело».

Четвертым свидетелем по делу Полякова выступает Надежда Савченко, но она отказалась. Свидетели на слушание не явились: «Путешествовать, сознавая, что очередные дебилы могут повзрывать очередные пути перед очередным поездом, желающих нет». В настоящий момент Поляков содержится в СИЗО поселка городского типа Троицкое в Луганской области.

Напомним, 30 июня 2016 года Эстония депортировала гражданина Эстонии Владимира Полякова на Украину по подозрению в участии «в деятельности террористической организации «ЛНР». Защитник Полякова в Эстонии, присяжный адвокат Свен Силлар считает выдачу Полякова Украине прямым нарушением положений «Минских соглашений — 2». По его словам, с учетом принятым Украиной международным обязательств в пункте пятом («Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины»), дело Полякова и требование выдать его украинскому суду выглядят необоснованными.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония решила пойти на прямое нарушение «Минска-2»