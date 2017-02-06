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Из-за аварии в карельском городе без тепла осталось более 1700 человек

Происшествия
Проводятся восстановительные работы
Тепло
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Тепло

Петрозаводск, 6 февраля 2017, 11:15 — REGNUM  Сегодня, 6 февраля, в 4:10 в ГУ МЧС России по Республике Карелия поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с аварией на теплотрассе в городе Суоярви. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся восстановительные работы.

От теплоснабжения отключены дома, расположенные на четырех улицах. Всего под отключение попало 25 панельных 5-этажных домов, в которых проживает 1725 жителей, в том числе 270 детей. Также без теплоснабжения остались 2 детских садика и средняя общеобразовательная школа. В школе занятия не отменялись, будут проводиться в сокращённом формате до обеда.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 2 бригады от ООО «ТСО Суоярви». От МЧС на месте работает Оперативная группа Суоярвского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно к месту происшествия убыла Оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Карелия.

В связи со сложившейся ситуацией под руководством главы администрации района Суоярвского района проведено заседание КЧС. В городе проводится подготовка 3 пунктов временного размещения, которые будут развернуты в Доме культуры и в Железнодорожном вокзале, расположенных на улице Гагарина, а также в Школе искусств, расположенной на улице Победы.

Причина отключения — повреждение трубопровода. Сейчас на месте аварии проведены земляные работы, проводится подготовка к проведению сварочных работ. С целью предотвращения размораживания коммуникационных сетей теплоноситель с домов был слит представителями управляющих организаций. Завершение аварийно-восстановительных работ запланировано на 16:00 сегодняшнего дня.

Напомним, Суоярви — административный центр Суоярвского района Карелии, расположен в 132 км от Петрозаводска. По официальным данным городской администрации, в Суоярви проживает около 25 тыс. жителей.

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