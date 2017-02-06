В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом Происшествия Погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Opel

Саратов, , 11:14 — REGNUM В Саратовской области жертвами ДТП с участие легкового автомобиля и вахтового автобуса стали четыре человека, сообщает региональный главк МВД РФ. Погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Opel. ДТП произошло на втором километре трассы Энгельс — Ершов около 7:00 мск. В вахтовом автобусе пассажиров не было. Причины ДТП уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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