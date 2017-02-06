ООН: За 2016 год в Афганистане пострадало на 3% больше мирных жителей

Кабул, , 10:54 — REGNUM Число пострадавших от войны в Афганистане мирного населения за 2016 год увеличилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, говорится в распространенном 6 февраля докладе ООН. Об этом сообщает Reuters.

Как указывается в годовом отчете международной организации, за 2016 год в Афганистане пострадало 11 тыс. 418 мирных граждан, из которых 3 тыс. 498 погибли, еще 7 тыс. 920 получили ранения. Также, в докладе подчеркивается, что количество погибших снизилось на 2%, а количество раненых увеличилось на 6%, что дает совокупный прирост на 3% по сравнению с 2015 годом.

Напомним, гражданская война в Афганистане продолжается многие годы. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вооруженные силы США вторглись в эту страну и свергли режим движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С тех пор продолжается кровопролитная война, жертвами которой становятся тысячи людей.