Спецслужбы разыскивают сообщившего о «минировании» аэропорта Челябинска

Челябинск, , 10:53 — REGNUM В Челябинске идут поиски злоумышленника, заблокировавшего работу местного аэропорта. В минувшую субботу, 4 февраля, после сообщения злоумышленника о минировании аэропорта, были эвакуированы все находившиеся в челябинском аэропорту Челябинска люди. После проведения спецмероприятий аэропорт возобновил свою работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Инцидент произошёл 4 февраля, неизвестный сообщил о минировании воздушной гавани Южного Урала. Подробности случившегося силовые ведомства пока не раскрывают.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, личность злоумышленника не установлена», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия», обслуживающего аэропорт, на время проведения необходимых мер по обеспечению безопасности ожидающие были размещены в гостинице.

К разбирательствам со случившемся подключены сотрудники УФСБ по Челябинской области и оперативные службы полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ («Ложное сообщение об акте терроризма»).

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.