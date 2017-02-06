В Кабардино-Балкарии вандалы снова разрушили Олимпийскую аллею

Нальчик, , 10:50 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии произошел очередной факт вандализма. 3 февраля была разгромлена Олимпийская аллея. Повреждены таблички с именами героев-олимпийцев, надписи отклеены, исчез один из именных указателей, разбиты фонари.

За пять месяцев с момента открытия аллеи — 1 сентября 2016 года — ее разрушают уже в третий раз, пишет портал «Кабардино-Балкария. Мир и мы».

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Нальчика недоумевают, кого так «беспокоит» слава олимпийцев. Почему этот злоумышленник методично разрушает созданную в подарок жителям республики ко Дню государственности Кабардино-Балкарии и Дню города Нальчика аллею. На ней выдающиеся спортсмены республики, победители и призеры Олимпийских игр посадили голубые ели, рядом с каждой из них были установлены именные таблички.

Каждый раз после очередной вылазки вандалов сотрудники управления ЖКХ Нальчика вынуждены восстанавливать аллею, приводя все в порядок. А нарушитель все еще не найден.