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В Кабардино-Балкарии вандалы снова разрушили Олимпийскую аллею

Происшествия
Кому не дает покоя Олимпийская аллея? В столице Кабардино-Балкарии очередной факт вандализма

Нальчик, 6 февраля 2017, 10:50 — REGNUM  В столице Кабардино-Балкарии произошел очередной факт вандализма. 3 февраля была разгромлена Олимпийская аллея. Повреждены таблички с именами героев-олимпийцев, надписи отклеены, исчез один из именных указателей, разбиты фонари.

За пять месяцев с момента открытия аллеи — 1 сентября 2016 года — ее разрушают уже в третий раз, пишет портал «Кабардино-Балкария. Мир и мы».

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Нальчика недоумевают, кого так «беспокоит» слава олимпийцев. Почему этот злоумышленник методично разрушает созданную в подарок жителям республики ко Дню государственности Кабардино-Балкарии и Дню города Нальчика аллею. На ней выдающиеся спортсмены республики, победители и призеры Олимпийских игр посадили голубые ели, рядом с каждой из них были установлены именные таблички.

Каждый раз после очередной вылазки вандалов сотрудники управления ЖКХ Нальчика вынуждены восстанавливать аллею, приводя все в порядок. А нарушитель все еще не найден.

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Вандализм
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