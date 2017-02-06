Проникший в детский лагерь педофил в Чувашии получил 12 лет

Злоумышленник перелез на охраняемую территорию лагеря, прошёл жилой корпус и проник в одну из комнат, где спала 8-летняя воспитанница лагеря. В отношении неё он совершил действия сексуального характера

Чебоксары, , 10:32 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор 39-летнему чебоксарцу, проникшему в детский лагерь и совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Он получил 12 лет строгого режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Перед судом предстал индивидуальный предприниматель. ЧП произошло рано утром 22 августа 2016 года в одном из детских оздоровительных лагерей в Чебоксарском районе. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения приехал на своем автомобиле к лагерю и, чтобы остаться незамеченным, припарковал её в зарослях.

«Затем он через ограждение перелез на охраняемую территорию лагеря, прошёл жилой корпус и проник в одну из комнат, где спала 8-летняя воспитанница лагеря. В отношении неё он совершил действия сексуального характера. Девочка проснулась от шороха и успела запомнить его лицо. Она попросилась в уборную и, выйдя из комнаты, успела позвать на помощь вожатых. Злоумышленник в это время успел скрыться с места преступления», — сказал Олег Дмитриев.

Подозреваемый был арестован в кратчайшие сроки. Потерпевшая опознала злоумышленника. Его причастность также подтверждается заключениями генетической, медицинских, психиатрических и дактилоскопической экспертиз. Оснований для признания невменяемым не имеется, признаков расстройства сексуального предпочтения не выявлено.

Приговор суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней). Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, директор лагеря привлечен к дисциплинарной ответственности, договор с охранной фирмой расторгнут.

Напомним, летом 2016 года в Чувашии работали 22 загородных лагеря, 428 лагерей при школах и центрах социального обслуживания, 53 палаточных лагеря и других малозатратных форм, 23 лагерях труда и отдыха. По данным Чувашстата, в лагерях этим летом отдохнули 45 012 детей (в 2015 году — 45 780).

Отметим, что в 2013 году в Чувашии разразился скандал по факту издевательств над детьми в частном оздоровительном детском лагере. «Вожатые беспричинно стаскивали детей на пол и вытаскивали в помещение коридора вместе с постельными принадлежностями, будили и устрашали их, устраивая в их комнатах беспорядок и хаотично разгоняя воспитанников по разным комнатам. Кроме того, одного из спавших детей вместе с матрацем и постельными принадлежностями они перетащили в ванную комнату и, издеваясь над ним, облили водой», — сказал Олег Дмитриев. По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения) и п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений).

Читайте также: В Чувашии по факту издевательств в детском лагере наказаны трое чиновников

Читайте ранее в этом сюжете: Незаконный лагерь, педофил и судимый персонал: проверка лагерей в Чувашии