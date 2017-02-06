Семь клиентов «Студии суши» госпитализированы в Екатеринбурге

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят по данному факту проверку

Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Семеро посетителей «Студии суши» в Екатеринбурге попали в больницу с острым отравлением. Об этом сообщает в понедельник, 6 февраля, «Эхо Москвы — Екатеринбург».

«С 1 по 5 февраля к врачам с жалобами на отравление обратились 7 человек, все они покупали еду в «Студии суши» на Данилы Зверева, — говорится в сообщении. — Один из пострадавших — сотрудник службы доставки».

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят по данному факту проверку.

Деятельность данного заведения временно приостановлена.