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Экстремиста из Архангельска оштрафовали на 10 тысяч рублей за высказывания

Происшествия
А также осудили на 2 года условно

Архангельск, 6 февраля 2017, 10:21 — REGNUM  Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда Архангельской области в отношении жителя областного центра Максима Бондарева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды по признакам национальности совершенные публично»), ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей»), ч.1 ст. 222.1. УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Архангельской области.

Следствием и судом установлено, что злоумышленник в 2015—2016 годы, испытывая неприязнь к представителям определённой этнической группы, разделяя экстремистские убеждения, с целью осуществления призывов к осуществлению экстремисткой деятельности разместил в сети Интернет в свободном доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые записи, фотоизображения, видеозаписи, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки ряда национальных групп.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Бондарев незаконно приобрёл и хранил у себя дома взрывчатое вещество, которое было изъято сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело в отношении указанного лица находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

В суде Максим Бондарев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За совершённые преступления суд определил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в сумме 10 тысяч рублей.

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