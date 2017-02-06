Грузовик с олениной похитили под Петербургом

Мурино, Ленинградская область, , 09:53 — REGNUM Грузовой автомобиль с пятью тоннами оленины похитили в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Идут поиски похищенного, сообщила 6 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

5 февраля в полицию обратился представитель коммерческой фирмы. Утром в воскресенье он не нашел грузовой фургон Mitsubishi Fuso Canter, который был припаркован вечером 4 февраля на неохраняемой стоянке у дома 13 на бульваре Менделеева в Мурино. Вместе с машиной пропал и груз — мясо оленины массой 5 тонн.

«В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность водителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)», — отметили в региональной полиции.

Добавим, что оленина считается деликатесом, а ее розничная стоимость на петербургском рынке доходит до 1500 рублей за килограмм.