СМИ Австрии: 20 выходцев из Чечни отпущены, двое остаются под арестом

Вена, , 09:22 — REGNUM В Австрии отпущены под подписку о невыезде 20 выходцев из Чечни, которые были задержаны 3 февраля в Вене. В полиции остаются еще два человека. Все задержанные подозреваются в участии в преступной организации. По данным местных СМИ, в управлении полиции земли Вена сообщили, что речь идет скорее о криминале, чем о террористической угрозе.

Накануне, в ходе обследования места задержания подозреваемых был найден пистолет. Еще один пистолет и автомат с полным боекомплектом были изъяты у выходцев из Чечни в ходе задержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мужчины в возрасте от 25 до 47 лет были задержаны на Дунайском острове 3 февраля. 16 из них ранее было предоставлено право убежища в Австрии, четыре человека являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища.

По словам пресс-секретаря посольства РФ в Вене Булата Хайдарова, дипмиссия России не получала от властей Австрии сообщений в связи с задержанием выходцев из Чечни.

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