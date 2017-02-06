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ЧП в Ингушетии: Участник чемпионата по альпинизму сорвался при восхождении

Происшествия
В первый день чемпионата России по альпинизму произошло ЧП

Магас, 6 февраля 2017, 08:53 — REGNUM  Спортсмен из Санкт-Петербурга Егор Гальковский сорвался при восхождении во время соревнований на чемпионате России по альпинизму, который проходит в Ингушетии. Альпинист получил травму головы и направлен в больницу для обследования. Об этом ИА REGNUM 6 февраля сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма России.

Двадцатидвухлетний спортсмен шел первым в связке и сорвался с горы Гайкомд на высоте около 150 метров. Его спасла страховка. «Страховка сработала правильно, но при рывке Егором была получена травма — рассечение брови. Команда самостоятельно спустилась на землю, где была встречена спасотрядом и сопровождена в базовый лагерь чемпионата», — рассказал главный судья чемпионата России Николай Захаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Ингушетии стартовал чемпионат России по альпинизму в техническом классе. В нём участвуют 15 команд из 11 регионов России. Соревнования проходят на горе Гайкомд (высота 3000 м), которая входит в скалистый хребет Большого Кавказа и расположена между реками Терек и Асса.

Участники состязаний совершают восхождения по 16 предлагаемым маршрутам, в том числе 12 из которых — первопроходы, а остальные — категории сложности 6А и 5Б.

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