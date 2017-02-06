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Взрыв на шахте в Албании: 3 граждан КНР не могут выбраться на поверхность

Происшествия
Еще один шахтер из Китая получил серьезные травмы

Тирана, 6 февраля 2017, 08:48 — REGNUM  Посольство КНР в Албании подтвердило информацию о том, что под завалами в одной из шахт на севере страны, где 4 февраля прогремел взрыв, находятся граждане Китая. Посольство уже направило к месту ЧП специальную комиссию, которой предстоит координировать поиски пропавших горняков и оказывать помощь спасателям.

По данным албанской стороны, взрыв на шахте произошел из-за скопления газа. В результате инцидента трое иностранных граждан оказались заблокированы, еще 10 шахтеров получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии, пишет «Сина синьвэнь».

МИД КНР сообщило, что руководство Албании прикладывает все усилия для спасения пропавших шахтеров из Китая. По неподтвержденным данным, трое граждан КНР в момент взрыва находились на 21 уровне шахты, к текущему моменту спасателям удалось преодолеть 14 уровень.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 февраля правоохранительные органы провинции Хэйлунцзян подтвердили информацию об инциденте на одной из угольных шахт в городском округе Цзиси. В результате воспламенения газовой смеси серьезные ожоги получили 5 работников угольной шахты.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ЧП на шахте в Китае пострадали 5 горняков

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