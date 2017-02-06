Метель в Оренбуржье: машины застряли в сугробах, 2 скорых съехали с дороги

Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбургской области в ночь с 5 на 6 января из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-336 Оренбург-Орск со 170 по 260 км. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, развернуто три мобильных пункта обогрева. В них размещено девять человек.

Для мониторинга состояния автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения продолжают работать пять оперативных групп. Постоянно ведется мониторинг метеорологической обстановки.

По состоянию на 09:00 местного времени (07:00 мск) в большинстве районов области небольшой и умеренный снег, в западных районах области слабый гололед, ветер юго-западной четверти 7−12 м/с, максимальные порывы ветра 14−19 м/с (г.Орск — 22 м/с), метель на востоке области, температурный фон составил от — 1 на юго-западе области до — 17 градусов по Цельсию на востоке, в городе Оренбурге — 5 градусов. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с, метель, сильный снег, налипание мокрого снега.

Выполняются регламенты зимнего содержания магистралей, дорог, проездов, а также обеспечено проведение снегоуборочных работ. Для расчистки автодорог области привлекалось 124 спецмашины. При ухудшении метеоусловий в готовности к применению находится техника высокой проходимости: 35 снегоходов, 21 снегоболотоход, 1 БТР, отметили в МЧС региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении дорожного хозяйства области, с 11:00 6 февраля снимается ограничение движения транспортных средств на а/д Оренбург — Орск — Шильда — гр. Челябинской области на участке 170км — 260 км вводится ограничение движения транспортных средств на а/д Кувандык — Новосимбирка.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, с вечера 5 февраля из-за сложных метеоусловий из снежных заносов пришлось вызволять пять автомобилей, в том числе и машины скорой помощи. В Бугуруслане на Аксаковской возле дома №161 съехали с дороги две машины скорой медицинской помощи. На место выезжал боевой расчет пожарно-спасательной части. Ночью 6 февраля возле села Зиянчурино в разное время забуксовали три легковых автомобиля. Всем оказана помощь. Машины отбуксированы в село.